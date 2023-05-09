Плануйте маршрут: сьогодні деякі трамваї змінять рух

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Изменения связаны с ремонтом путей по Амурскому мосту.

9 мая 2023 года трамваи №6 и №9 не будут курсировать с 11:00 до 14:00.

Сегодня, 8 мая, россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область.…

В течение недели госпитализированы 158 человек.

9 мая в Днепре запланированы плановые ремонтные работы на сетях.…

Масштабное отключение света в Днепре 9 мая: где не будет электроэнергии 9 мая в Днепре запланированы плановые ремонтные работы на сетях. Поэтому без света останутся многие улицы. Об этом сообщает частная энергетическая компания ЦЭК. просмотров

Филатов: «В Днепре уже несколько взрывов» В понедельник вечером, 8 мая, жители города Днепра слышали похожие на взрывы звуки. Взрывы раздались во время воздушной тревоги. 0 просмотров

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Удары по военным и гражданским объектам: ситуация на фронте 8 мая Украинские военнослужащие отбили около 30 атак россиян в Донецкой области и уничтожили два склада боеприпасов. 0 просмотров

Срезали кабель: в Днепре задержали троих мужчин В Днепре на Бригадной и Макарова задержали мужчин, которые срезали кабель. просмотров

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