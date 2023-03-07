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Плановые работы: где в Днепре не будет света 7 марта

Сегодня 09:00
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Сегодня, 7 марта, частная энергетическая компания ЦЭК планирует проводить плановые работы с отключением света.

Новости Днепра про Плановые работы: где в Днепре не будет света 7 марта

Плановые работы будут проводиться 7 марта до 17.00 по адресам:
  • ул. Рабочая: 65;
  • ул. Надежды Алексеенко: 100;
  • ул. Гладкова: 11, 17;
  • ул. Казакевича: 2, 4;
  • пр. Богдана Хмельницкого: 129, 131, 133.

Кроме того

8 марта:

  • ул. Рабочая: 65;
  • ул. Надежды Алексеенко: 100;
  • ул. 152-й Дивизии: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • пр. Богдана Хмельницкого: 109.

10 марта:

  • ул. Бориса Мозолевского: 1;
  • ул. Гладкова: 4, 4а, 6, 19а.

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