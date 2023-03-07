Плановые работы: где в Днепре не будет света 7 марта

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Плановые работы будут проводиться 7 марта до 17.00 по адресам:

Сегодня, 7 марта, частная энергетическая компания ЦЭК планирует проводить плановые работы с отключением света.

Сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном…

6 марта в селе Богдановка во время движения загорелся автомобиль…

По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно.…

Сегодня в Днепре работают все ПНС: какая ситуация с водой и теплом По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой. просмотров

В Днепропетровской области на ходу загорелся BMW 6 марта в селе Богдановка во время движения загорелся автомобиль BMW. Спасатели прибыли на место и потушили легковушку. просмотров

Как работает общественный транспорт Днепра 7 марта Сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Ужас: в Днепре на Луговском трамвай переехал человека Вечером 6 марта в Днепре под колесами трамвая №6 погиб человек. просмотров

Обстреляли Никополь и повредили частные дома: оккупанты продолжают уничтожать Днепропетровщину В понедельник 6 марта российские военные обстреляли Никополь (Днепропетровская область) и повредили частные дома. просмотров