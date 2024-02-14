Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 14 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;

ул. Грушевая: 1-10, 11-А, 12, 14, 16;

ул. Молодежная: 2, 4;

ул. Пражская: 2-10 (четные);

пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25;

пер. Молодежный: 14-А, 15;

ул. Автотранспортная: 2-Т, 3, 5;

ул. Академика Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38-А;

ул. Строителей: 23, 25-Б;

ул. Энергетическая: 15;

ул. Новостроительная: 3, 5-Б, 7;

просп. Богдана Хмельницкого: 122;

тупик Строительный: 1.

С 09:00 до 17:00:

ул. Даниила Самойловича: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;

ул. Радуги: 36-А;

ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;

ул. Оздоровительная: 9-А;

ул. Павлова: 1, 4, 12;

ул. Пирогова: 59;

ул. Мечникова: 11;

ул. Оздоровительная: 11-А;

пер. Голубой: 2;

пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-20 (четные), 26;

пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40-А;

пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;

проезд Шахматный: 46, 59, 61, 65, 67-А.

Обновлено: частная энергетическая компания ЦЭК отменила плановые отключения электроэнергии по адресам:

ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;

ул. Грушевая: 1-10, 11-А, 12, 14, 16;

ул. Молодежная: 2, 4;

ул. Пражская: 2-10 (четные);

пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25;

пер. Молодежный: 14-А, 15.

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