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Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)

Сегодня, 14 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;
  • ул. Грушевая: 1-10, 11-А, 12, 14, 16;
  • ул. Молодежная: 2, 4;
  • ул. Пражская: 2-10 (четные);
  • пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25;
  • пер. Молодежный: 14-А, 15;
  • ул. Автотранспортная: 2-Т, 3, 5;
  • ул. Академика Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38-А;
  • ул. Строителей: 23, 25-Б;
  • ул. Энергетическая: 15;
  • ул. Новостроительная: 3, 5-Б, 7;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 122;
  • тупик Строительный: 1.

С 09:00 до 17:00:

  • ул. Даниила Самойловича: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
  • ул. Радуги: 36-А;
  • ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
  • ул. Оздоровительная: 9-А;
  • ул. Павлова: 1, 4, 12;
  • ул. Пирогова: 59;
  • ул. Мечникова: 11;
  • ул. Оздоровительная: 11-А;
  • пер. Голубой: 2;
  • пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-20 (четные), 26;
  • пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40-А;
  • пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;
  • проезд Шахматный: 46, 59, 61, 65, 67-А.

Обновлено: частная энергетическая компания ЦЭК отменила плановые отключения электроэнергии по адресам:

  • ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;
  • ул. Грушевая: 1-10, 11-А, 12, 14, 16;
  • ул. Молодежная: 2, 4;
  • ул. Пражская: 2-10 (четные);
  • пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25;
  • пер. Молодежный: 14-А, 15.

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Новости Днепра про Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)Русский

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