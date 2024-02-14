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Новости Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)
Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)
Еще есть время зарядить телефон!
Сегодня, 14 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня
с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;
ул. Грушевая: 1-10, 11-А, 12, 14, 16;
ул. Молодежная: 2, 4;
ул. Пражская: 2-10 (четные);
пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25;
пер. Молодежный: 14-А, 15;
ул. Автотранспортная: 2-Т, 3, 5;
ул. Академика Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38-А;
ул. Строителей: 23, 25-Б;
ул. Энергетическая: 15;
ул. Новостроительная: 3, 5-Б, 7;
просп. Богдана Хмельницкого: 122;
тупик Строительный: 1.
С 09:00 до 17:00:
ул. Даниила Самойловича: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
ул. Радуги: 36-А;
ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
ул. Оздоровительная: 9-А;
ул. Павлова: 1, 4, 12;
ул. Пирогова: 59;
ул. Мечникова: 11;
ул. Оздоровительная: 11-А;
пер. Голубой: 2;
пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-20 (четные), 26;
пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40-А;
пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;
проезд Шахматный: 46, 59, 61, 65, 67-А.
Обновлено: частная энергетическая компания ЦЭК отменила плановые отключения электроэнергии по адресам:
ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;
ул. Грушевая: 1-10, 11-А, 12, 14, 16;
ул. Молодежная: 2, 4;
ул. Пражская: 2-10 (четные);
пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25;
пер. Молодежный: 14-А, 15.
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