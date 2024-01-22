Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 22 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили на сайте Днепровского городского совета.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Данила Нечая: 7, 9, 11, 11А, 13-25 (нечетные), 29, 31;

ул. Подмогильного: 7, 9.

ул. Титова: 18-А, 18-Б, 28-Г;

просп. Богдана Хмельницкого: 147;

ул. Надежды Алексеенко: 108;

ул. Рабочая: 71, 75, 77, 152;

ул. Дмитрия Кедрина: 53-А;

ул. Аллы Горской: 96-А, 104, 108.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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