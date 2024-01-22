Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адреса

Сегодня, 22 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили на сайте Днепровского городского совета.
Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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