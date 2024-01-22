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Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адреса

Сегодня, 22 января, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили на сайте Днепровского городского совета.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Данила Нечая: 7, 9, 11, 11А, 13-25 (нечетные), 29, 31;
  • ул. Подмогильного: 7, 9.
  • ул. Титова: 18-А, 18-Б, 28-Г;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 147;
  • ул. Надежды Алексеенко: 108;
  • ул. Рабочая: 71, 75, 77, 152;
  • ул. Дмитрия Кедрина: 53-А;
  • ул. Аллы Горской: 96-А, 104, 108.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адресаУкраїнська Новости Днепра про Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адресаРусский

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