Петиция о переименовании России в «Московию» собрала необходимое количество подписей: Зеленский отреагировал

Кроме того, в тексте петиции предлагается использовать «московский» вместо «российский» и «Московская Федерация» вместо «Российская Федерация».
Владимир Зеленский уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос и сообщить о результате. Соответствующая информация появилась на сайте президента Украины.
Как отметил гарант, затронутый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.
Зеленский добавил, что к работе следует привлечь научное сообщество, а о результатах комплексного рассмотрения этого вопроса попросил его сообщить.
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