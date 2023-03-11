Петиция о переименовании России в «Московию» собрала необходимое количество подписей: Зеленский отреагировал

Электронная петиция с требованием официально переименовать название "Россия" на "Московия" собрала необходимые 25 тысяч подписей. Как известно, в таком случае ее должен рассмотреть президент Украины.

Кроме того, в тексте петиции предлагается использовать «московский» вместо «российский» и «Московская Федерация» вместо «Российская Федерация».

Владимир Зеленский уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос и сообщить о результате. Соответствующая информация появилась на сайте президента Украины.

Как отметил гарант, затронутый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.

Зеленский добавил, что к работе следует привлечь научное сообщество, а о результатах комплексного рассмотрения этого вопроса попросил его сообщить.

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