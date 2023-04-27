Пес бился в конвульсиях: в Днепре на Красном Камне догхантеры разбрасывают яд

В Днепре снова травят собак.

В Днепре на Красном Камне догхантеры снова начали разбрасывать яд для собак. Об этом сообщила днепрянка в сообществе «Актив ж/м Парус».

На днях местные жители обнаружили беспризорную собаку, которая билась в конвульсиях. Бедное животное отправили к ветеринару.

Вероятно, собака подобрала яд на улице и съела. После этого животному стало плохо. Ветеринары говорят, что шансы выжить у четырехлапого минимальны.

Днепрянка предупреждает об опасности владельцев собак, которые будут гулять в районе набережной на Красном Камне, а именно от памятника до водокачки. Скорее всего, яд рассыпали, чтобы отравить бездомных животных.

Напомним, ранее на левом берегу отравили собаку-талисман целого района Жюлю. Кроме того, убить собак пытались на косе Победы. Там догхантеры тоже разбросали яд.

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