Первый в 2023 году ребенок родился в семье переселенцев, сбежавших из Мариуполя в Днепр

Об истории семьи рассказали в перинатальном центре одной из больниц Днепра.
Первым ребенком, родившимся на Днепропетровщине в 2023 году, был мальчик Данил. Его мама Ольга и папа Николай родом из Мариуполя.
Данил второй ребенок в семье, у супругов уже есть 16-летняя дочь. В начале войны, когда Мариуполь начали уничтожать постоянными бомбардировками, семья потеряла и дом, и частный бизнес. Около месяца они провели под обстрелами, после чего решили эвакуироваться. Чтобы уехать из оккупации, семье пришлось пережить еще месяц ада. Сначала они поехали в Бердянск, где прошли фильтрацию, а затем в Запорожье и осели в Днепре, где почувствовали себя в относительной безопасности.
Семья сняла дом, родители нашли работу, а дочь начала учиться в одной из школ Днепра.
Мы поздравляем дружную и трудолюбивую семью Ольги и Николая с рождением долгожданного ребенка. Как и все украинцы, они ждут Победы и мечтают когда-нибудь вернуться в свой родной Мариуполь, а сейчас… Мы очень надеемся, что Днепр будет для них не только защитой, но и городом, где в семью пришла такая большая радость, — отметили. работники родильного
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