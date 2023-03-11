Первый уровень опасности: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

«Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — предупреждают синоптики.

Непогода ожидается в виде сильных порывов ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

В субботу, 11 марта, днепрян и жителей области предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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