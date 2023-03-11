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Первый уровень опасности: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

Сегодня 08:59
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В субботу, 11 марта, днепрян и жителей области предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Новости Днепра про Первый уровень опасности: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

Объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности — желтый (первый).

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

Непогода ожидается в виде сильных порывов ветра до 15-20 м/с.

«Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — предупреждают синоптики.

Новости Днепра про Первый уровень опасности: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

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