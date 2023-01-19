Первый украинский электромобиль создали 75 лет назад (ФОТО)

ЛАЗ-750 представлял собой компактный фургон с алюминиевым каркасом, обшивкой из фанеры и с электрической силовой установкой, который использовали для доставки почты. Его разработали специалисты Львовского автобусного завода и научно-исследовательского института НАМИ.
Электрическая силовая установка состояла из двух электромоторов мощностью по 3,3 кВт и железо-никелевой аккумуляторной батареи. Это позволяло фургону, который, кстати, весил 2,6 т, разгоняться до 30 км/ч. Запас хода составлял в среднем 60 км. Для 1950-х годов это были очень хорошие показатели. Сейчас, конечно, они кажутся слишком небольшими. Кстати, у такого фургона грузоподъемность достигала 500 кг.
Львовский автобусный завод и институт НАМИ также разработали электромобиль ЛАЗ-751. Главное его отличие от ЛАЗ-750 заключалось в грузоподъемности. Если у ЛАЗ-750 грузоподъемность была, как мы уже говорили, 500 кг, то у ЛАЗ-751 – 1,5тонны. Кроме того, у ЛАЗ-751 сзади была дополнительная дверь, чтобы удобней загружать и выгружать корреспонденцию.
К недостаткам этого фургона нужно отнести железо-никелевую аккумуляторную батарею. Она была слишком тяжелой и имела короткий срок эксплуатации.
В 1951 году во Львове выпустили партию из 20 электрических фургонов ЛАЗ-750 и ЛАЗ-751. Их до 1958 года использовали в почтовой службе. К сожалению, до наших дней ни один такой фургон не сохранился.
В целом электромобиль ЛАЗ-750 оказался удачным. Его можно было выпускать дальше, модернизировать, развивать проект. Однако, его производство стоило в 2 раза дороже, чем выпуск аналогичной грузовой машины с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому ЛАЗ-750 и перестали выпускать. Существует также версия, что были проблемы с аккумуляторными батареями для этих электрических фургонов.
Львовский автобусный завод закрыли в 2014 году. Серийно электромобили в Украине не выпускают. До начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск были сообщения, что некоторые китайские фирмы хотят организовать в Украине выпуск электрических автобусов.
Источник: https://biz.today.ua
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