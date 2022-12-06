Первый пошел: у Днепра на улице Янгеля сломали бочку с технической водой

В Днепре сломали первую бочку с технической водой. Это те бочки, которые установили в школах на случай отключения воды. Как сообщают очевидцы, кто-то уже оторвал краник, из-за чего вся вода вылилась на асфальт. Случилось это на улице Янгеля.
На видео видно, что вода залила всю близлежащую территорию.
Напомним, карту с другими бочками и скважинами (если вы живете на левом берегу) можно найти здесь. Зеленым цветом отметили те места, где бочки и скважины уже готовы к использованию, а синим, где их только планируют установить.
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