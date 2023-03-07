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Первые комплексы ПВО Patriot уже в Украине

Сегодня 13:05
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Первые американские зенитные ракетные комплексы Patriot уже находятся в Украине.

Новости Днепра про Первые комплексы ПВО Patriot уже в Украине

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon.

Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины. Мы не только главный пункт передачи помощи, но и один из самых больших доноров, – сказал он.

Блащак добавил, что с начала войны Польша передала Украине оружия более чем на 2,2 млрд евро.

Я хочу подчеркнуть, что только наши совместные действия – действия всего свободного мира – могут склонить весы этого несправедливого конфликта на правильную сторону. Что касается авиации, то решение по этому поводу нужно принимать на более широком союзническом уровне, – сказал министр.

Отметим, системы ПВО Patriot способны сбивать баллистические ракеты.

Новости Днепра про Первые комплексы ПВО Patriot уже в Украине

Напомним, ранее мы писали, что Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, — Associated Press.

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