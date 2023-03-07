Первые комплексы ПВО Patriot уже в Украине

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon.
Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины. Мы не только главный пункт передачи помощи, но и один из самых больших доноров, – сказал он.
Блащак добавил, что с начала войны Польша передала Украине оружия более чем на 2,2 млрд евро.
Я хочу подчеркнуть, что только наши совместные действия – действия всего свободного мира – могут склонить весы этого несправедливого конфликта на правильную сторону. Что касается авиации, то решение по этому поводу нужно принимать на более широком союзническом уровне, – сказал министр.
Отметим, системы ПВО Patriot способны сбивать баллистические ракеты.
Напомним, ранее мы писали, что Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, — Associated Press.
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