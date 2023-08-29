Платный вход и крохотное чертово колесо: каким был парк Шевченко в Днепре в прошлом веке (ФОТО)

Раньше за вход в парк Шевченко нужно было платить. В парке были аллеи, пару аттракционов, театр, росли разные растения и продавались мороженное и напитки. Плату за вход отметили более 50 лет назад.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел парк Шевченко раньше, когда вход был платным.

До основания города на месте, где сейчас находится парк Шевченко жил казак Лазарь Глоба. В своем именни он разбил сад, построил водяную мельницу, мастерскую, где шерстяные нитки превращали в разные вещи. Позже казак продал свой сад Григорию Потемкину, а сам стал жить в другом своем имении, находящемся в низине новооснованного города.

При Потемкине на месте будущего парка был разбит английский сад с оранжереями, где росли ананасы, лимоны, гранаты и апельсины. Но после смерти Потемкина территория парка отошла городу. Им никто не занимался, многие растения и деревья погибли.

Восстанавливать территорию начали только ближе к началу 1840-х годов. В парке стали проводить народные гуляния, а в начале прошлого века он стал центром общественной и культурной жизни города.

В 1917 году территория парка была названа в честь Тараса Шевченко и по-прежнему оставался местом культурной жизни города. Тут каждый вечер играл духовой оркестр, были установлены беседки, построен ресторан «Волна», росли различные цветочные композиции.

После Первой мировой войны и революции парк был разрушен, многие растения были выкопаны или погибли от недостаточного ухода за ними, в 1920 году парк стали восстанавливать. В 1935 году парк был реконструирован и стал Центральным парком культуры и отдыха. На обустроенных аллеях стояли лавочки и даже был установлен небольшой аттракцион – колесо обозрения. Вся территория парка была обнесена забором. С тех пор забор стал одним из «опознавательных знаков» парка.

На территории зеленой зоны появились павильоны, где можно было купить напитки, мороженное и прочее, открылся Зеленый театр. После Второй мировой войны парк снова реконструировали.

Любопытно, что более 50 лет вход в парк был платным. Плату за посещения парка отметили только в начале 1960-х годов. Билетная касса, где можно было купить талончик на вход находилась прямо у колоннады входа в парк.

фото: Н. Бусыгина, группа «Екатеринослав-Днепропетровск: история, фото»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: