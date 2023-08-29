Платный вход и крохотное чертово колесо: каким был парк Шевченко в Днепре в прошлом веке (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел парк Шевченко раньше, когда вход был платным.
До основания города на месте, где сейчас находится парк Шевченко жил казак Лазарь Глоба. В своем именни он разбил сад, построил водяную мельницу, мастерскую, где шерстяные нитки превращали в разные вещи. Позже казак продал свой сад Григорию Потемкину, а сам стал жить в другом своем имении, находящемся в низине новооснованного города.
При Потемкине на месте будущего парка был разбит английский сад с оранжереями, где росли ананасы, лимоны, гранаты и апельсины. Но после смерти Потемкина территория парка отошла городу. Им никто не занимался, многие растения и деревья погибли.
Восстанавливать территорию начали только ближе к началу 1840-х годов. В парке стали проводить народные гуляния, а в начале прошлого века он стал центром общественной и культурной жизни города.
В 1917 году территория парка была названа в честь Тараса Шевченко и по-прежнему оставался местом культурной жизни города. Тут каждый вечер играл духовой оркестр, были установлены беседки, построен ресторан «Волна», росли различные цветочные композиции.
После Первой мировой войны и революции парк был разрушен, многие растения были выкопаны или погибли от недостаточного ухода за ними, в 1920 году парк стали восстанавливать. В 1935 году парк был реконструирован и стал Центральным парком культуры и отдыха. На обустроенных аллеях стояли лавочки и даже был установлен небольшой аттракцион – колесо обозрения. Вся территория парка была обнесена забором. С тех пор забор стал одним из «опознавательных знаков» парка.
На территории зеленой зоны появились павильоны, где можно было купить напитки, мороженное и прочее, открылся Зеленый театр. После Второй мировой войны парк снова реконструировали.
Любопытно, что более 50 лет вход в парк был платным. Плату за посещения парка отметили только в начале 1960-х годов. Билетная касса, где можно было купить талончик на вход находилась прямо у колоннады входа в парк.
фото: Н. Бусыгина, группа «Екатеринослав-Днепропетровск: история, фото»
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