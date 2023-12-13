Персональные данные абонентов «Киевстар» якобы попали к хакерам: в компании сделали важное заявление

В компании заявили, что в результате атаки частично разрушена IT-инфраструктура. Специалисты работают над возобновлением работы.
Сегодня утром российская хакерская группировка «Солнцепек» взяла на себя ответственность за эту кибератаку. Российские хакеры заявили, что атаковали «Киевстар», поскольку «компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины». Кроме того, они написали, что якобы к ним попали личные данные клиентов компании: ФИО, паспортные данные и адреса.
Позже по этому поводу в «Киевстар» сделали важное заявление. В компании отметили, что абонентская информация и персональные данные находятся в безопасности. Системы, в которых эти данные хранятся, не пострадали от хакерской атаки.
Друзья, стратегия врага – посеять панику. Не дадим ему добиться успеха! Как сообщалось ранее, абонентская информация и персональные данные — в безопасности. Системы, в которых эти данные хранятся, не пострадали от хакерской атаки. Все мы видели эти скриншоты из телеграмм-каналов. Но на них изображены наугад собранные технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов. Мы со всей ответственностью заявляем, что ваши персональные данные находятся в безопасности! – говорится в сообщении.
Кроме того, в «Киевстар» заявили, что слухи об уничтожении «компьютеров и серверов» — это фейк.
Просим следить только за официальной информацией на наших платформах. Надеемся, что скоро услышим хорошие новости! – добавили в компании.
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда «Киевстар» планирует начать запуск мобильной связи и интернета.
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