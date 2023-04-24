Пережил оккупацию и пулю в голове: в Днепре спасли бойца

В Днепре спасают военного, у которого пуля застряла в мозгу. Об истории бойца рассказали медики.
Руслан жил в Харьковской области. Его родители рано умерли, поэтому мужчина рос вместе с близкими родственниками. Его родной городок находится в пяти километрах под украинско-российской границы, поэтому почти с первых дней он оказался в оккупации.
Две недели понадобилось Руслану, чтобы выбраться из оккупации. Мужчина шел по минным полям и обходил блокпосты. Когда добрался до территории, которая была под контролем Украины, нашел военкомат и записался в добровольцы.
К сожалению, 10 апреля получил тяжелое ранение в голову в Донецкой области. По словам медиков, пуля и обломки затылочной кости залетели глубоко в мозг. Спасением мужчины занимались лучшие днепровские нейрохирурги.
Лучшие нейрохирурги провели сложную операцию с помощью современного нейрохирургического микроскопа – удалили шар и обломки затылочной кости из головы, — отметили медики.
Руслан уже пришел в себя и на днях поедет на реабилитацию.
Упоминает о женщине и о ребенке. И хочет одного – вернуться домой, чтобы ребенок не остался сиротой, говорит: это страшнее пули, — говорят врачи.
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