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  • Перевернул чужое авто, скрылся от полиции и устроил дебош в участке: в Никополе задержали пенсионера

Перевернул чужое авто, скрылся от полиции и устроил дебош в участке: в Никополе задержали пенсионера

Сегодня 13:19
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Курьезная история произошла в Никополе.

Новости Днепра про Перевернул чужое авто, скрылся от полиции и устроил дебош в участке: в Никополе задержали пенсионера

Подробности рассказала медик Валентина Марченко.

Так, на днях в Никопольскую станцию ЭМД поступил вызов о ДТП. Приехав на указанное место, фельдшеры увидели травмированного мужчину. Он ругался на подрезавшего его водителя, который скрылся. Пострадавший был в автомобиле, который из-за столкновения перевернулся на бок.

На вызове – легковой автомобиль, перевернутый на бок, и травмированный водитель автомобиля, мужчина 45-летнего возраста, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и нижней конечности. Мужчина был в возбужденном состоянии, громко рассказывал, как его при выезде из гаража подрезал какой-то микроавтобус, фактически перевернул машину и скрылся с места происшествия, — рассказывает медик.

Пострадавшего забрали в одну из больниц Никополя.

Через два часа пришел еще один вызов от полиции. Как оказалось позже, водителя, повлекшего за собой ДТП — задержали. Мужчина был пьян и агрессивно вел себя.

Очевидцы рассказали, что 70-летний водитель микроавтобуса порезал себя ножом в отделении полиции.

Там он решил продолжать представление одного актера и демонстративно нанес себе ножом, который он вытащил из кармана, порезы в области грудной клетки. Пострадавшему оказали помощь и доставили в Никопольскую городскую больницу №4 уже в сопровождении сотрудников полиции, – рассказала медик.

Новости Днепра про Перевернул чужое авто, скрылся от полиции и устроил дебош в участке: в Никополе задержали пенсионера

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Новости Днепра про Перевернул чужое авто, скрылся от полиции и устроил дебош в участке: в Никополе задержали пенсионераУкраїнська Новости Днепра про Перевернул чужое авто, скрылся от полиции и устроил дебош в участке: в Никополе задержали пенсионераРусский

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