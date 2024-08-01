Переселенцы на Днепропетровщине могут получить 2,6 тысячи долларов: какие условия

Средства можно использовать для развития собственного дела. В частности, инициатива предусмотрена для тех, кто лишился бизнеса и хочет его возобновить. Также — кто только собирается его начать.
Об этом сообщили в ДнепрОВА.
Чтобы принять участие в программе от международных партнеров и получить средства бизнеса, нужно пройти регистрацию и заполнить заявку по ссылке. Участников будут отбираться на конкурсной основе.
Финансовая помощь будет предоставляться по следующим критериям:
«Мы надеемся, что программа внесет положительный вклад в развитие предпринимательских инициатив, улучшение самозанятости и увеличение доходов в украинских общинах», – отмечает директор программы гуманитарного реагирования Mercy Corps в Украине Кара Бак.
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