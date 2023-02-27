Переселенцам в Украине изменят условия регистрации: особенно это касается детей

Об этом сообщило Министерство реинтеграции. Соответствующий законопроект №8092, разработанный министерством и поддержанный Радой, уже проголосовали в первом чтении.
Этот законопроект значительно упростит регистрацию нового места жительства несовершеннолетних переселенцев. Ведь из-за отсутствия статуса ВПЛ родители не могут получить государственную помощь на детей, а сами дети лишены льгот, которые им принадлежат в соответствии с законом.
«В частности, дети внутренних переселенцев при получении паспорта не имеют зарегистрированного места жительства, поэтому получение справки ВПЛ и государственной помощи для них является большой проблемой. Как следствие, это не только недополучение выплат, но и невозможность воспользоваться льготой при поступлении в заведение профессионального или высшего образования и тому подобное», — говорится в сообщении от Минреинтеграции.
Проблему уже в ближайшее время обещают решить. Законопроект упрощает механизм регистрации переселенцев-детей как ВПЛ. Их будут регистрировать по временному месту проживания родителей или других взрослых, которые опекают несовершеннолетних, и с которыми они проживают.
«Это значительно упростит доступ детей ВПЛ к гарантированным государством социальным, административным и другим услугам», — резюмировали в Минреинтеграции.
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