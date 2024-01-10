Перепугали весь дом: в Днепре школьники запускали петарды в подъезде (ВИДЕО)

Жители одного из домов в Днепре испугались взрыва петарды.

На днях в одном из домов Днепра раздался взрыв.

В сеть выложили видео, где двое школьников кидают петарду на первом этаже подъезда, а затем быстро выбегают на улицу, когда зажженное пиротехническое изделие взрывается.

Подростки спрятались в соседнем подъезде. Судя по количеству нецензурной брани, школьники получили свою дозу адреналина. В результате взрыва никто из людей не пострадал. К сожалению, где именно это произошло, выяснить не удалось. Видео в сети выложили сами хулиганы, снявшие свои приключения на телефон.

Жители дома испугались громкого звука, но поймать проказников не удалось.

Несмотря на запрет, в Днепре до сих пор подрывают петарды. Ранее горожане сообщали, что видели школьников, бросавших пиротехнику посреди людной улицы. К сожалению, несовершеннолетних проказников, которые хотят экстрима еще много. Заметим, что такие развлечения не только пугают громкими звуками прохожих, но могут закончиться трагедией для самих хулиганов, которым может оторвать пальцы.

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