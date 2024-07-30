Переоделась и пошла гулять во избежание подозрения: в Днепре женщина ударила ножом в грудь знакомого

Во время отдыха у одного из домов по улице Даниила Галицкого в Днепре между женщиной и ее знакомым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого первая ударила оппонента ножом в грудь и скрылась.
После этого потерпевший смог самостоятельно дойти до подъезда, где его увидели соседи и сразу вызвали полицию.
Сообщение об обнаружении мужчины с телесными повреждениями поступило в полицию 28 июля около 10.30.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Правоохранители разыскали злоумышленницу и выяснили, что чтобы скрыть следы преступления, она спрятала нож в собственной квартире, переоделась и пошла гулять по району.
Орудие преступления обнаружили и изъяли. Подозреваемую задержали в порядке статьи 208 УПК РФ.
29 июля женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
О состоянии потерпевшего не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Вокзальной площади во время конфликта мужчина ударил прохожего ножом и скрылся.
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