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Переоделась и пошла гулять во избежание подозрения: в Днепре женщина ударила ножом в грудь знакомого

Сегодня 09:34
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В Днепре задержана злоумышленница.

Новости Днепра про Переоделась и пошла гулять во избежание подозрения: в Днепре женщина ударила ножом в грудь знакомого

Во время отдыха у одного из домов по улице Даниила Галицкого в Днепре между женщиной и ее знакомым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого первая ударила оппонента ножом в грудь и скрылась.

После этого потерпевший смог самостоятельно дойти до подъезда, где его увидели соседи и сразу вызвали полицию.

Сообщение об обнаружении мужчины с телесными повреждениями поступило в полицию 28 июля около 10.30.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители разыскали злоумышленницу и выяснили, что чтобы скрыть следы преступления, она спрятала нож в собственной квартире, переоделась и пошла гулять по району.

Орудие преступления обнаружили и изъяли. Подозреваемую задержали в порядке статьи 208 УПК РФ.

29 июля женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

О состоянии потерпевшего не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Вокзальной площади во время конфликта мужчина ударил прохожего ножом и скрылся.

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Новости Днепра про Переоделась и пошла гулять во избежание подозрения: в Днепре женщина ударила ножом в грудь знакомогоУкраїнська Новости Днепра про Переоделась и пошла гулять во избежание подозрения: в Днепре женщина ударила ножом в грудь знакомогоРусский

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