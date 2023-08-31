Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

Недавно Брежнев был перенесен с центрального проспекта на территорию музея истории города. Однако это не понравилось горожанам, которые все же требуют, чтобы памятник окончательно демонтировали.
О событии сообщило местное издание «Sobitie».
В ночь на 31 августа монумент обрисовали краской. На постаменте написали – демонтируй. Что интересно, это сделали сине-желтой краской, поэтому советский генсек «украинизировался».
С самого утра коммунальщики вытирали краску из монумента.
Напомним, 27 июля в городе был демонтирован памятник Леониду Брежневу. Монумент был перенесен на территорию музея истории города. На центральном проспекте Свободы, где стоял памятник, впоследствии будет установлен монумент в честь погибших Героев и Победы Украины.
Читайте также:
Автор:
Предприниматели «заказывают» друг у друга различные работы, чтобы участвовать в…
Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит…
В Каменском разгорелся скандал из-за девушек, которые оскорбляли раненого военного.
Алексею Хильскому просят присвоить звание Героя Украины.
Новые детали резонансной стрельбы в Днепре.
Заседание продолжается.
Предприниматели «заказывают» друг у друга различные работы, чтобы участвовать в многомиллионных тендерах бюджетных организаций.
Проблема общественного транспорта всегда остро стояла в Днепре. Троллейбусов и автобусов не хватало. Жители Днепра придумывали разные способы, как доехать на работу вовремя. В 1990-х годах подростки ради экстрима катались на «хвосте» трамвая или цеплялись руками за небольшую лесенку в…
Важная информация!
В полиции официально сообщили о том, что открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных во время столкновения с Иваном Мазепой.
29 августа в Днепре на проспекте Мазепы произошла стрельба. Как позже выяснилось, полицейский застрелил мужчину.
Мужчина переходил дорогу на "красный".
В Днепре есть масса мест, где можно весело провести время и на несколько минут отвлечься от новостей, а заодно удивить и порадовать любимого человека или друзей. Для организации таких встреч не нужно тратить большие суммы, а впечатления запомнятся на долго.
Теперь найти транспорт с кондиционером легче.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!