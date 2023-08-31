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  • Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

Сегодня 17:46
просмотров

В Каменском обрисовали монумент Леонида Брежнева.

Новости Днепра про Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

Недавно Брежнев был перенесен с центрального проспекта на территорию музея истории города. Однако это не понравилось горожанам, которые все же требуют, чтобы памятник окончательно демонтировали.

О событии сообщило местное издание «Sobitie».

В ночь на 31 августа монумент обрисовали краской. На постаменте написали – демонтируй. Что интересно, это сделали сине-желтой краской, поэтому советский генсек «украинизировался».

С самого утра коммунальщики вытирали краску из монумента.

Новости Днепра про Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

Новости Днепра про Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовали

Напомним, 27 июля в городе был демонтирован памятник Леониду Брежневу. Монумент был перенесен на территорию музея истории города. На центральном проспекте Свободы, где стоял памятник, впоследствии будет установлен монумент в честь погибших Героев и Победы Украины.

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Новости Днепра про Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовалиУкраїнська Новости Днепра про Перенесенного Брежнева в Каменском не оставляют в покое: теперь обрисовалиРусский

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