Перекрытие Крутогорного спуска в Днепре: когда возобновят движение

В понедельник, 28 августа, жители Днепра сообщили о перекрытии Крутогорного спуска.

Многие сегодня столкнулись с тем, что проезд по Круторгорному спуску перекрыт.

Перекрыт участок от улицы Литейной до планетария. Причина – ремонтные работы.

Многих интересует, когда снова разрешат движение. Как сообщили в горсовете, до 30 декабря будет временно прекращено движение всех видов транспорта в районе Крутогорного спуска, от улицы Литейной до улицы Братьев Пятигорских (ред. ранее — Барнаульской).

Это связано с реконструкцией сетей дождевой канализации.

Напомним, в Днепре уже частично перекрывали Крутогорный спуск в начале июля.