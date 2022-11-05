Перекрытие движения на Майнуловском проспекте в Днепре: как курсируют маршрутки

Сегодня, 5 ноября, перекрыли движение по Мануйловскому проспекту. Это произошло из-за ремонтных работ, связанных с коллектором ливневой канализации. Отмечается, что этот инфраструктурный объект был построен еще в советское время и давно нуждался в ремонте.
В связи с перекрытием для движения транспорта вносятся изменения в схемы движения автобусных маршрутов, сообщают в департаменте транспорта Днепровского горсовета.
Теперь автобусные маршруты курсируют следующим образом:
Когда возобновят движение – сообщат дополнительно.
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Яна Юхименко
Автор:
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