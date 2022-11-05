Перекрытие движения на Майнуловском проспекте в Днепре: как курсируют маршрутки

В Днепре из-за ремонтных работ перекрыли движение по Майнуловскому проспекту.

Сегодня, 5 ноября, перекрыли движение по Мануйловскому проспекту. Это произошло из-за ремонтных работ, связанных с коллектором ливневой канализации. Отмечается, что этот инфраструктурный объект был построен еще в советское время и давно нуждался в ремонте.

В связи с перекрытием для движения транспорта вносятся изменения в схемы движения автобусных маршрутов, сообщают в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Теперь автобусные маршруты курсируют следующим образом:

маршруты №7, 27, 70 и 158 будут двигаться по направлению к пл. Старомостова через ул. Луговская, в направлении пл. Старомостова через ул. Конотопская;

маршруты №31, 149 и 153 будут двигаться по направлению к пл. Старомостова через Центральный мост и наб. Сечеславская, в направлении пл. Старомостова через Амурский мост и ул. Конотопская;

маршрут №23 будет двигаться по направлению к ж/м Ломовский через ул. Луговская, в направлении пл. Ломовский через ул. Конотопская;

Когда возобновят движение – сообщат дополнительно.

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