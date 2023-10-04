Переходил в неположенном месте: в Днепре на площади Героев Майдана сбили пешехода (ВИДЕО)

В Днепре на площади Героев Майдана произошла авария – водитель автомобиля Renault сбил пешехода.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
Отмечается, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть дороги в неположенном месте, чтобы ее перейти. Водитель не успел среагировать и сбил пешехода.
В результате аварии мужчина получил телесные повреждения – его госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что водитель Mazda, который влетел на скорости в подземный переход в Кривом Роге, умер в больнице.
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