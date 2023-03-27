Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину

Там примерно в 21:30 Volkswagen сбил 84-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что иномарка двигалась по проспекту Ивана Мазепы в направлении улицы Авиационной. В это же время дорогу по проспекту в неположенном месте переходил 84-летний пешеход. Водитель на него наехал.
Пострадавший получил телесные повреждения.
Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом.
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Александра Лучка
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