Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину

Вчера, 26 марта, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла авария.

Там примерно в 21:30 Volkswagen сбил 84-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что иномарка двигалась по проспекту Ивана Мазепы в направлении улицы Авиационной. В это же время дорогу по проспекту в неположенном месте переходил 84-летний пешеход. Водитель на него наехал.

Пострадавший получил телесные повреждения.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом.

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