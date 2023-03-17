Переход на летнее время 2023: когда переводят часы

Украина в конце марта перейдет на летнее время.

Несмотря на постоянные дискуссии среди политиков, медиков и рядовых украинцев, у нас до сих пор не отменили переход на летнее время. Отметим, что переход на зимнее и летнее время дважды в год применяется примерно в 70 странах мира.

Так, украинцы переводят часы дважды в год с 1981 года. В последнее воскресенье октября переходим на зимнее время, тогда мы «возвращаемся» на час в прошлое, и в последнее воскресенье марта – на летнее, когда «прыгаем» на час вперед.

В этом году это произойдет в ночь на воскресенье 26 марта.

Таким образом, 26 марта в 3 часа ночи по киевскому времени вводится летнее время путем перевода часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Если у вас современный смартфон, то обычно вам не нужно переводить время, это произойдет автоматически, а вот если вы используете обычные настенные/цифровые/наручные часы или «кнопочные» телефоны, тогда придется это сделать собственноручно.

Кстати, проверить точное время (если вы вдруг запутаетесь в том, перевели ли часы) можно набрав комбинацию*160# и кнопка вызова. Услуга бесплатная, ею могут воспользоваться абоненты всех украинских операторов даже при отсутствии денег на счете.

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