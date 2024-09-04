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Передавал данные о дислокации украинских военных: житель Днепропетровщины работал на РФ

Сегодня 07:19
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Жителя Кривого Рога будут судить за измену.

Новости Днепра про Передавал данные о дислокации украинских военных: житель Днепропетровщины работал на РФ

Относительно жителя Кривого Рога прокурорами был направлен в суд обвинительный акт по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ, совершенном по корыстным мотивам.

Об этом сообщили в пресс-центре Днепропетровской областной прокуратуры.

В ходе расследования следователи установили, что обвиняемый ранее уже был судим за коллаборационную деятельность и неоднократно сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию военного характера.

По заданию, предоставляемому куратором, криворожец фиксировал на видео украинские военные объекты и определял их расположение с помощью GPS. Кроме того, передавал информацию о местах дислокации личного состава ВСУ и военной техники в Кривом Роге.

За свою деятельность получал денежное вознаграждение, а все полученные данные посылал врагу через анонимный аккаунт в мессенджере.

Правоохранители изъяли у мужчины мобильный телефон с поличным и банковскую карточку.

Обвиняемый находится под стражей.

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Новости Днепра про Передавал данные о дислокации украинских военных: житель Днепропетровщины работал на РФУкраїнська Новости Днепра про Передавал данные о дислокации украинских военных: житель Днепропетровщины работал на РФРусский

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