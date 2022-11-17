Перебитые кости: в Днепре спасают жизнь маленького песика

В Днепре маленький комочек счастья нуждается в помощи. У него черепно-мозговая и тяжелые травмы таза, перебиты кости, раны на мордочке и по всему телу.

Побитый песик уже двое суток лежит на холоде. Волонтеры смогли оплатить 2 проекции рентгена и сутки лечения на стационаре. Но средств на карточке не осталось.

У хвостатого три перелома, один из них возле сустава. Предварительная стоимость остеосинтеза таза около 12 000 грн. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на публикацию Ольги Уманчик.

По словам врача, лечение может обойтись в 17 — 20 тысяч гривен. Далее — еще лечение на 3-4 недели минимум, еще плюс 4 — 5 тысяч гривен.

Все желающие могут помочь малышу, отправив всего 10 — 20 гривен.

Карта “ПриватБанк” — 4149 4991 3681 6293, Ольга Уманчик;

Карта “ПриватБанк” — 4731 2196 3075 1208, Ольга Уманчик;

Карта “Монобанк” — 5375 4141 0707 6654, Ольга Уманчик;

Карта “Ощадбанк” — 5167 8031 0024 4404, Ольга Уманчик;

Карта “Райффайзен” — 4149 5001 1296 4237, Ольга Уманчик;

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk;

Wise.com — международные переводы [email protected], Olga Umanchyk;

Расчетный счет PrivatBank;

БО БФ МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ;

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH;

ЕДРПОУ/ИПН: 40416474;

МФО: 305299;

Назначение: «Благотворительная помощь для песика Бонуса»

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