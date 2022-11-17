Перебитые кости: в Днепре спасают жизнь маленького песика

Побитый песик уже двое суток лежит на холоде. Волонтеры смогли оплатить 2 проекции рентгена и сутки лечения на стационаре. Но средств на карточке не осталось.
У хвостатого три перелома, один из них возле сустава. Предварительная стоимость остеосинтеза таза около 12 000 грн. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на публикацию Ольги Уманчик.
По словам врача, лечение может обойтись в 17 — 20 тысяч гривен. Далее — еще лечение на 3-4 недели минимум, еще плюс 4 — 5 тысяч гривен.
Все желающие могут помочь малышу, отправив всего 10 — 20 гривен.
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