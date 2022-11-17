Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Перебитые кости: в Днепре спасают жизнь маленького песика

Сегодня 09:00
просмотров

В Днепре маленький комочек счастья нуждается в помощи. У него черепно-мозговая и тяжелые травмы таза, перебиты кости, раны на мордочке и по всему телу.

Новости Днепра про Перебитые кости: в Днепре спасают жизнь маленького песика

Побитый песик уже двое суток лежит на холоде. Волонтеры смогли оплатить 2 проекции рентгена и сутки лечения на стационаре. Но средств на карточке не осталось.

У хвостатого три перелома, один из них возле сустава. Предварительная стоимость остеосинтеза таза около 12 000 грн. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на публикацию Ольги Уманчик.

По словам врача, лечение может обойтись в 17 — 20 тысяч гривен. Далее — еще лечение на 3-4 недели минимум, еще плюс 4 — 5 тысяч гривен.

Все желающие могут помочь малышу, отправив всего 10 — 20 гривен.

  • Карта “ПриватБанк” — 4149 4991 3681 6293, Ольга Уманчик;
  • Карта “ПриватБанк” — 4731 2196 3075 1208, Ольга Уманчик;
  • Карта “Монобанк” — 5375 4141 0707 6654, Ольга Уманчик;
  • Карта “Ощадбанк” — 5167 8031 0024 4404, Ольга Уманчик;
  • Карта “Райффайзен” — 4149 5001 1296 4237, Ольга Уманчик;
  • PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk;
  •  Wise.com — международные переводы [email protected], Olga Umanchyk;
  • Расчетный счет PrivatBank;
  • БО БФ МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ;
  • IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH;
  • ЕДРПОУ/ИПН: 40416474;
  • МФО: 305299;
  • Назначение: «Благотворительная помощь для песика Бонуса»

Читайте также:

Новости Днепра про Перебитые кости: в Днепре спасают жизнь маленького песикаУкраїнська Новости Днепра про Перебитые кости: в Днепре спасают жизнь маленького песикаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов

    Оккупанты всю ночь 17 ноября обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

    Оккупанты минируют инфраструктуру в Каховке, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Оккупанты минируют инфраструктуру в Каховке, — Генштаб

    В Каховском районе российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия после эффективного…

    Где нельзя оставлять авто: в Днепре изменили правила парковки
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Где нельзя оставлять авто: в Днепре изменили правила парковки

    В Днепре изменили правила парковки ограничив стоянку для автомобилей на…

    Когда школьники Днепра уйдут на зимние каникулы: даты
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Когда школьники Днепра уйдут на зимние каникулы: даты

    Каникулы в городе начнутся в конце декабря, как обычно.

    Последние новости

    Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов
    Войска рф выпустили по Днепропетровской области более 70 снарядов

    Оккупанты всю ночь 17 ноября обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    Оккупанты минируют инфраструктуру в Каховке, — Генштаб
    Оккупанты минируют инфраструктуру в Каховке, — Генштаб

    В Каховском районе российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения их позиций украинскими защитниками.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – Лукашук
    Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – Лукашук

    В Днепропетровской области раздается воздушная тревога.

    Сегодня 07:53
    0
    просмотров
    Где нельзя оставлять авто: в Днепре изменили правила парковки
    Где нельзя оставлять авто: в Днепре изменили правила парковки

    В Днепре изменили правила парковки ограничив стоянку для автомобилей на территории дворов.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Когда школьники Днепра уйдут на зимние каникулы: даты
    Когда школьники Днепра уйдут на зимние каникулы: даты

    Каникулы в городе начнутся в конце декабря, как обычно.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Сегодня в Днепре будет облачно и дождливо
    Сегодня в Днепре будет облачно и дождливо

    Не забудьте захватить с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Из-за обстрелов Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, Ровенская – 1
    Из-за обстрелов Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, Ровенская – 1

    Вчерашние ракетные удары россии временно обесточили несколько энергоблоков на двух украинских АЭС.

    Вчера 23:02
    0
    просмотров
    Волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник и 10 беспилотников
    Волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник и 10 беспилотников

    Волонтеры "Украинской команды" передали 72-й бригаде ВСУ внедорожник и 10 квадрокоптеров.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре на Кротова столкнулись маршрутка и легковушка: среди пострадавших есть ребенок
    В Днепре на Кротова столкнулись маршрутка и легковушка: среди пострадавших есть ребенок

    В Днепре на улице Бориса Кротова 16 ноября столкнулись легковой автомобиль Daewoo и маршрутный автобус.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Дом в огне: в Днепре по улице Казахстанской произошел пожар
    Дом в огне: в Днепре по улице Казахстанской произошел пожар

    В среду, 16 ноября, в Днепре по улице Казахстанской Амур-Нижнеднепровского района возник пожар. Там огонь охватил жилой дом. Возгорание тушили пожарные.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх