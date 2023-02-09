Пенсионерка из Марганца агитировала за СССР в социальных сетях

Женщина агитировала за коммунистический и тоталитарный режим в одной из социальных сетей. Там же на своей странице она разместила фото с атрибутами государственного флага и герба бывшего СССР и распространила публикацию среди подписчиков, что прямо запрещено в Украине.
В доме пенсионерки провели обыски и изъяли компьютерную технику, а женщине вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение символики коммунистического тоталитарного режима). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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