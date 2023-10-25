Пенсионерам Днепра, которые более полугода не снимают пенсию с карты, могут прекратить выплаты

В настоящее время в Украине действует норма, согласно которой Пенсионный фонд не начисляет выплаты людям, которые более 6 месяцев не пользовались своей картой. Об этом в эфире телемарафона сказала первая заместитель министра социальной политики Дария Марчак.
Чиновница отметила, что норма не нова и действует несколько лет. Пенсионный фонд ввел такое ограничение для того, чтобы деньги не накапливались на счете человека, о судьбе которого ничего не известно. Если пенсионер долго не снимает выплаченные средства, тогда государство не знает, что с ним.
В то же время, пенсию не забирают, ее просто не выплачивают и хранят на специальном счете. Как только пенсионер пройдет верификацию, средства перечислят ему на карточку.
Чтобы пройти верификацию, нужно прийти в Пенсионный фонд. Во время войны можно связаться с представителями учреждения онлайн, по видео звонку. Это касается людей, которые временно живут за границей или в зоне боевых действий.
Что же касается людей в оккупации, которые получали средства через Укрпочту, то им пенсию перечисляют на карту. Если же нет возможности снять деньги с карты, они все равно накапливаются.
Максимальный срок накопления выплат составляет 3 года.
Пройти идентификацию можно также через портал Пенсионного фонда или отправив письмо в Пенсионный фонд.
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