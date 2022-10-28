Печальное продолжение истории с батончиком: девушка проглотила осколок в 3 мм

Ситуацію прокоментувала подруга постраждалої.

Сегодня вы сделали пост о баре Eat me. Такая ситуация случилась со мной и моей поддругой, которая из-за этого оказалася в больнице. Хочу дополнить его, чтобы добавить огласки о ситуации, ведь на данный момент производитель еще не извинился, а скорее наоборот, отрицает свое причастие.

Когда подруга начала есть батончик, к сожалению, она проглотила один из осколков. Не сразу, но она почувствовала боль и решила пойти в больницу и проверить, все ли в порядке. Врачи осмотрели и сделали рентген и обнаружили фрагмент (3 мм).

В настоящее время подруга находится в больнице под наблюдением врача, — написал подруга пострадавшей.