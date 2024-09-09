Пчелы из пластика, цапли-статуэтки и игрушки в корзинке: как украшают палисадники жители Днепра

Несмотря на наступившую осень жители Днепра не перестают ухаживать за своими палисадниками у домов. Кроме цветов и кустов часто эти палисадники становятся площадками для творчества.

Журналисты dnepr.info собрали подборку фото необычных палисадников в Днепре.

Вот так креативно жители одного из спальных районов Днепра решили украсить палисадник пластиковыми цветами над которыми «летают» пчелы.

А в этом палисаднике на Запорожском шоссе поселилась цапля, сова, другая живность и вырос огромный гриб среди цветов.

Вот так необычно, с добавлением декоративных камней и пластика жители одного из домов решили украсить клумбу.

А тут наборот, украсить клумбу решили в самом центре, обсадив декорацию цветами.

А в этом палисаднике на Тополе-1 жители использовали большие камни не только как украшение клумб с цветами, но и как тропинки, по которым можно дойти до нужного куста и полить его водой.

В этом небольшом палисаднике на Тополе-3 жители решили разместить целый «город» из маленьких игрушек и украсили все вазой и плетеной корзиной.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: