Пчелы из пластика, цапли-статуэтки и игрушки в корзинке: как украшают палисадники жители Днепра

Журналисты dnepr.info собрали подборку фото необычных палисадников в Днепре.
Вот так креативно жители одного из спальных районов Днепра решили украсить палисадник пластиковыми цветами над которыми «летают» пчелы.
А в этом палисаднике на Запорожском шоссе поселилась цапля, сова, другая живность и вырос огромный гриб среди цветов.
Вот так необычно, с добавлением декоративных камней и пластика жители одного из домов решили украсить клумбу.
А тут наборот, украсить клумбу решили в самом центре, обсадив декорацию цветами.
А в этом палисаднике на Тополе-1 жители использовали большие камни не только как украшение клумб с цветами, но и как тропинки, по которым можно дойти до нужного куста и полить его водой.
В этом небольшом палисаднике на Тополе-3 жители решили разместить целый «город» из маленьких игрушек и украсили все вазой и плетеной корзиной.
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Ирина
Автор:
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