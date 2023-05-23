Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжець

Павлу Павелко было 30 лет. Молодой человек был выпускником Межрегионального центра профессиональной переподготовки в Центрально-Городском районе.

Информацию о гибели криворожца сообщил его родной брат Евгений, а позже подтвердили в Межрегиональном центре профессиональной переподготовки.

17 февраля 2023 года Павел стал в ряды 128-й бригады Территориальной обороны, в последнее время мужчина служил на востоке Украины. На днях стало известно о гибели бойца. Выполняя боевое задание на Бахмутском направлении, Павел погиб. Это произошло 14 мая 2023 года.

“Семья Центра грустит и выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу гибели выпускника Павла Павелко. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь…”, — написали на странице учебного заведения.

Известно, что у него остались жена, маленький сын, мама, бабушка и брат.

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