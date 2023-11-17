Пастор из Кривого Рога, который переправлял псевдо-дьяконов за границу, избежал наказания

Напомним, в течение 2022-2023 годов пастор переправлял военнообязанных за границу. Криворожанин изготовлял фиктивные документы, где отмечал, что его «дьяконы» должны пересечь границу, чтобы забрать гуманитарную помощь. Мужчины обещали вернуться, однако этого не делали и оставались за границей. Таким образом священнослужитель переправил в Польшу не менее 10 мужчин.
Пастор вывозил «дьяконов» за пределы Украины на своем автомобиле. Во время одного из таких путешествий в августе 2023 года его и задержали.
Против священнослужителя возбудили уголовное дело из-за незаконной переправки мужчин за границу. Ему «светило» от 5 до 7 лет лишения свободы.
В ходе расследования обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
В результате суд признал пастора виновным в незаконной переправке мужчин за границу и назначил ему пять лет тюрьмы, но сразу же освободил от назначенного наказания с двухлетним испытательным сроком. На приговор еще может быть подана апелляция.
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