Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно

В связи с внештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается поезд №54 Одесса-Днепр.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Что именно произошло – не отмечается.
Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания, — говорится в сообщении.
Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня (отметим, поезд №54 отправился из Одессы 3 сентября в 20:05 и должен был прибыть в Днепр — 4 сентября в 9:48). Для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения путешествия.
В то же время в сети пишут, что ночью в Одесской области пассажирский поезд Одесса-Днепр задел последним вагоном грузовой поезд — оба сошли с рельсов. Предварительно, никто не пострадал.
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