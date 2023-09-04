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Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно

Сегодня 09:39
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Из-за этого поезд существенно задерживается.

Новости Днепра про Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно

В связи с внештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается поезд №54 Одесса-Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Что именно произошло – не отмечается.

Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания, — говорится в сообщении.

Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня (отметим, поезд №54 отправился из Одессы 3 сентября в 20:05 и должен был прибыть в Днепр — 4 сентября в 9:48). Для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения путешествия.

Новости Днепра про Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно

В то же время в сети пишут, что ночью в Одесской области пассажирский поезд Одесса-Днепр задел последним вагоном грузовой поезд — оба сошли с рельсов. Предварительно, никто не пострадал.

Новости Днепра про Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно

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