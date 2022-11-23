Пассажиров Интерсити из Днепра в Киев пересадят на другие поезда

Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.

Поэтому многие населенные пункты остались без света. Повлияло это и на курсирование поездов.

Так, для пассажиров поезда №731 Днепр-Киев организовали пересадку на поезда №79 в 22:15 и №38 в 22:25.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

Менять билеты не нужно. Всех довезут до пункта назначения в тепле и безопасности.

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