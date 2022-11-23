Пассажиров Интерсити из Днепра в Киев пересадят на другие поезда

Поэтому многие населенные пункты остались без света. Повлияло это и на курсирование поездов.
Так, для пассажиров поезда №731 Днепр-Киев организовали пересадку на поезда №79 в 22:15 и №38 в 22:25.
Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.
Менять билеты не нужно. Всех довезут до пункта назначения в тепле и безопасности.
Читайте также:
Автор:
Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.
Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также…
Сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар…
Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической…
Сегодня в небе над Днепропетровской областью украинские защитники сбили три вражеские ракеты.
Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.
Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также ряд магазинов работали на генераторах. От наличия электричества зависит не только работа домашних приборов и комфорт в виде использования смартфона или ноутбука, но также и отопление, подача воды и прочее.…
В Днепропетровской области постепенно возобновляют электроснабжение.
Сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Важно!
Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической инфраструктуре по всей стране был отключен свет, в нескольких городах пропала вода. В Днепре пропал свет, из-за этого троллейбусы и трамваи перестали ходить. Не работают светофоры на дорогах большие пробки. …
В Днепре несколько районов остались без воды.
В Днепре образовались огромные очереди на маршрутки.
В Днепре почти полный блекаут.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!