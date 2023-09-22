Пассажир хочет 200 тыс. компенсации от УЗ, потому что на него напали, а потом высадили из поезда Днепр — Трускавец: что решил суд

Как говорится в материалах суда, инцидент произошел еще в 2020 году, когда истец вместе с семьей ехал из Днепра в Трускавец. Как утверждает мужчина, ночью на них напал другой пассажир, из-за чего взрослые получили повреждения, а ребенок остался один в вагоне, потому что родителей высадили.
Так что пассажир хочет отсудить моральную компенсацию в Укрзализныце.
Истеца и его жену после драки с другим пассажиром высадили на станции Белая Церковь, где их ждали правоохранители. Затем начальник поезда известил пару, что их снимают с рейса за нарушение общественного порядка. Попасть в вагон, где находилась их дочь, мужчина и женщина не смогли. Дверь закрылась, а поезд отправился дальше.
Пассажир вызвал полицию, чтобы оперативники остановили поезд и сняли с рейса их дочь, потому что супруги не успевали доехать на такси и забрать своего ребенка из вагона.
В суде мужчина отметил, что такими действиями Укрзализныця нанесла ему моральный и материальный вред, поэтому он требует следующего:
Представители УЗ отметили, что истец своим агрессивным поведением спровоцировал эту ситуацию, нарушив общественный порядок. Поэтому его сняли с поезда, а вот жена добровольно вышла из вагона вместе с мужем. Ребёнок при этом остался внутри вместе с другим родственником.
Иск мужчины был удовлетворен частично. УЗ должна выплатить 5 тысяч гривен морального ущерба. В других требованиях, а именно 100 тысяч компенсации дочери истца, отказали.
«Должностные лица «Укрзализныци» без подлежащих на то оснований нарушили договорное обязательство и лишили истца выполнения услуги по перевозке в ее полном объеме. Следовательно, учитывая приведенные требования материального закона он имеет право на возмещение причиненных действиями должностных лиц ответчика ущерба и морального вреда» «, – отметили в суде.
Читайте также:
Автор:
В Днепре не так много старинных зданий, которым удалось сохранить…
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц города с…
Мисс Украина Вселенная-2021 и 29-летняя модель из Днепра Анна Неплях…
Ночью в переулке Экипажном Соборного района произошел пожар.
В Днепре будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП.
Актер из Днепра, во время войны примкнувший к терробороне, снялся в "Довбуше".
В Днепре не так много старинных зданий, которым удалось сохранить свой облик с момента возведения в начале ХХ века. Главной причиной, по которой многие здания не дошли до нас такими, каким задумывал их архитектор – Вторая мировая война и реконструкции…
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц города с острой кишечной инфекцией.
В Днепропетровской области задержали телефонного мошенника, который выманивал деньги у украинцев.
К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.
Мисс Украина Вселенная-2021 и 29-летняя модель из Днепра Анна Неплях поделилась своими фото в 16 лет.
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.
Ночью в переулке Экипажном Соборного района произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!