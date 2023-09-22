Пассажир хочет 200 тыс. компенсации от УЗ, потому что на него напали, а потом высадили из поезда Днепр — Трускавец: что решил суд

Суд в Днепре рассмотрел иск пассажира, утверждающего, что на него напали, а затем безосновательно высадили из поезда.

Как говорится в материалах суда, инцидент произошел еще в 2020 году, когда истец вместе с семьей ехал из Днепра в Трускавец. Как утверждает мужчина, ночью на них напал другой пассажир, из-за чего взрослые получили повреждения, а ребенок остался один в вагоне, потому что родителей высадили.

Так что пассажир хочет отсудить моральную компенсацию в Укрзализныце.

Взрослых высадили, а ребенка оставили

Истеца и его жену после драки с другим пассажиром высадили на станции Белая Церковь, где их ждали правоохранители. Затем начальник поезда известил пару, что их снимают с рейса за нарушение общественного порядка. Попасть в вагон, где находилась их дочь, мужчина и женщина не смогли. Дверь закрылась, а поезд отправился дальше.

Пассажир вызвал полицию, чтобы оперативники остановили поезд и сняли с рейса их дочь, потому что супруги не успевали доехать на такси и забрать своего ребенка из вагона.

В суде мужчина отметил, что такими действиями Укрзализныця нанесла ему моральный и материальный вред, поэтому он требует следующего:

взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч гривен и материального ущерба в размере 9 993 гривен,

взыскать в пользу несовершеннолетней дочери мужчины моральный ущерб в размере 100 тысяч гривен.

Что говорит Укрзализныця?

Представители УЗ отметили, что истец своим агрессивным поведением спровоцировал эту ситуацию, нарушив общественный порядок. Поэтому его сняли с поезда, а вот жена добровольно вышла из вагона вместе с мужем. Ребёнок при этом остался внутри вместе с другим родственником.

На чью сторону встал суд?

Иск мужчины был удовлетворен частично. УЗ должна выплатить 5 тысяч гривен морального ущерба. В других требованиях, а именно 100 тысяч компенсации дочери истца, отказали.