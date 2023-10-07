Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 7 октября

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +7°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

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