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Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 7 октября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 7 октября

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +7°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 7 октября: 

  • Гром гремит – зима будет теплой и малоснежной.
  • На дубе много желудей – зима окажется неморозной.
  • Птицы парят низко – зима придет скоро и будет морозной.
  • Солнце ярко светит – ждите смены погоды.
  • Большой урожай калины и рябины предвещает холодную зиму.

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Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 7 октябряУкраїнська Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 7 октябряРусский

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