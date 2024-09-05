Параплава из Днепра получила второе «серебро» на Паралимпиаде

4 сентября состоялось шесть финальных заплывов с участием украинских спортсменов. В одном из них соревновался двукратный призер Паралимпиады в Париже Анна Стеценко.
Во время утренней сессии спортсменка из Днепра завершила дистанцию 100 метров свободным стилем с третьим временем. Это позволило ей квалифицироваться в финал.
В финальном заплыве соперницами украинки были пловцы из Италии, Германии, Бразилии (две), Японии, Испании и Австралии. Стеценко стартовала с третьей дорожки.
По итогу финала Анна финишировала второй, преодолев дистанцию за 1:00:39.
Анна Стеценко стала серебряной медалисткой Паралимпиады-2024. Это уже третья награда пловчихи из Днепра на Паралимпиаде-2024 и второе серебро.
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