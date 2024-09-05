Параплава из Днепра получила второе «серебро» на Паралимпиаде

Пловчиха из Днепра завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2024.

4 сентября состоялось шесть финальных заплывов с участием украинских спортсменов. В одном из них соревновался двукратный призер Паралимпиады в Париже Анна Стеценко.

Во время утренней сессии спортсменка из Днепра завершила дистанцию ​​100 метров свободным стилем с третьим временем. Это позволило ей квалифицироваться в финал.

В финальном заплыве соперницами украинки были пловцы из Италии, Германии, Бразилии (две), Японии, Испании и Австралии. Стеценко стартовала с третьей дорожки.

По итогу финала Анна финишировала второй, преодолев дистанцию ​​за 1:00:39.

Анна Стеценко стала серебряной медалисткой Паралимпиады-2024. Это уже третья награда пловчихи из Днепра на Паралимпиаде-2024 и второе серебро.

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