Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Гостиница «Днепропетровск» долгое время была символом города. Ее изображения печатались на открытках, а в самом отеле на момент открытия все было самое современное: от техники до мебели и ремонта.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел отель в момент своего открытия.

«Днепропетровск» открыли в 1968 году. На тот момент это была первая такая современная гостиница в Днепре. Построили отель на новой набережной.

На месте, где возводили гостиницу был старинный жилой дом. Его жильцов отселили, а здание из екатеринославского кирпича снесли.

«Один раз был в гостях у сокурсника (он был в командировке в Днепре) и жил в гостинице на 6 этаже с видом на Днепр. Я ему завидовал, что он любуется такой красотой на выходя из номера», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Горынин.

Гостиница и ресторан при ней сразу стали одними из самых популярных мест в городе. В ресторане могли поужинать или пообедать не только постояльцы, но и обычные горожане.

«Обедали днем, вечером приходили посидеть в красивом месте, выпить шампанского из красивого бокала, съесть чего-нибудь вкусненького, послушать музыку. Это было не часто, но было в студенческие годы. Всегда было приятно бывать там», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Гречаная.

А вот попасть в гостиничный номер жители Днепра не могли – снять комнату в Днепре невозможно было имея местную прописку. Да и свободных номеров практически никогда не было. Каждый, приехавший в командировку в наш город стремился поселиться в «Днепропетровске».

Помимо ресторана в гостинице был конференц-зал, прачечная, комнаты для персонала, кухня с холодильным цехом. В каждом номере был телефон.

Холл гостиницы украшало огромное панно с казаками. Такие же панно были в конференц-зале.

Сейчас гостиница по-прежнему функционирует. Аренда номера обойдется тут в среднем около 900 грн в сутки за двоих человек.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

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