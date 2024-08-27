Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел отель в момент своего открытия.
«Днепропетровск» открыли в 1968 году. На тот момент это была первая такая современная гостиница в Днепре. Построили отель на новой набережной.
На месте, где возводили гостиницу был старинный жилой дом. Его жильцов отселили, а здание из екатеринославского кирпича снесли.
«Один раз был в гостях у сокурсника (он был в командировке в Днепре) и жил в гостинице на 6 этаже с видом на Днепр. Я ему завидовал, что он любуется такой красотой на выходя из номера», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Горынин.
Гостиница и ресторан при ней сразу стали одними из самых популярных мест в городе. В ресторане могли поужинать или пообедать не только постояльцы, но и обычные горожане.
«Обедали днем, вечером приходили посидеть в красивом месте, выпить шампанского из красивого бокала, съесть чего-нибудь вкусненького, послушать музыку. Это было не часто, но было в студенческие годы. Всегда было приятно бывать там», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Гречаная.
А вот попасть в гостиничный номер жители Днепра не могли – снять комнату в Днепре невозможно было имея местную прописку. Да и свободных номеров практически никогда не было. Каждый, приехавший в командировку в наш город стремился поселиться в «Днепропетровске».
Помимо ресторана в гостинице был конференц-зал, прачечная, комнаты для персонала, кухня с холодильным цехом. В каждом номере был телефон.
Холл гостиницы украшало огромное панно с казаками. Такие же панно были в конференц-зале.
Сейчас гостиница по-прежнему функционирует. Аренда номера обойдется тут в среднем около 900 грн в сутки за двоих человек.
фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»
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