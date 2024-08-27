Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Сегодня 17:59
просмотров

Гостиница «Днепропетровск» долгое время была символом города. Ее изображения печатались на открытках, а в самом отеле на момент открытия все было самое современное: от техники до мебели и ремонта.

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Журналисты dnepr.info  решили вспомнить, как выглядел отель в момент своего открытия.

«Днепропетровск» открыли в 1968 году. На тот момент это была первая такая современная гостиница в Днепре. Построили отель на новой набережной.

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

На месте, где возводили гостиницу был старинный жилой дом. Его жильцов отселили, а здание из екатеринославского кирпича снесли.

«Один раз был в гостях у сокурсника (он был в командировке в Днепре) и жил в гостинице на 6 этаже с видом на Днепр. Я ему завидовал, что он любуется такой красотой на выходя из номера», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Сергей Горынин.

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Гостиница и ресторан при ней сразу стали одними из самых популярных мест в городе. В ресторане могли поужинать или пообедать не только постояльцы, но и обычные горожане.

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

«Обедали днем, вечером приходили посидеть в красивом месте, выпить шампанского из красивого бокала, съесть чего-нибудь вкусненького, послушать музыку. Это было не часто, но было в студенческие годы. Всегда было приятно бывать там», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Гречаная.

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

А вот попасть в гостиничный номер жители Днепра не могли – снять комнату в Днепре невозможно было имея местную прописку. Да и свободных номеров практически никогда не было. Каждый, приехавший в командировку в наш город стремился поселиться в «Днепропетровске».

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Помимо ресторана в гостинице был конференц-зал, прачечная, комнаты для персонала, кухня с холодильным цехом. В каждом номере был телефон.

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Холл гостиницы украшало огромное панно с казаками. Такие же панно были в конференц-зале.

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

Сейчас гостиница по-прежнему функционирует. Аренда номера обойдется тут в среднем около 900 грн в сутки за двоих человек.

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

Читайте также:

Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»Українська Новости Днепра про Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками
    Новости Днепра
    Сегодня 15:29
    ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

    Украинская кухня кажется для многих привычной, но на самом деле…

    «Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета
    Новости Днепра
    Сегодня 15:13
    «Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета

    Один из провайдеров заявил о повышенном количестве диверсий в Днепропетровской…

    В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек
    Новости Днепра
    Сегодня 13:53
    В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек

    Еще два человека могут находиться под завалами гостиницы в Кривом…

    «Громко кичится, как он избил девушку»: в Днепре пьяный мужчина напал на активистку
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    «Громко кичится, как он избил девушку»: в Днепре пьяный мужчина напал на активистку

    В Днепре неадекватный мужчина напал на активистку.

    Последние новости

    ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками
    ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

    Украинская кухня кажется для многих привычной, но на самом деле у нашей нации есть много различных блюд, которые редко кто готовит дома. Они могут требовать много времени или сил для приготовления. Если хочется попробовать различные блюда украинской кухни и не…

    Сегодня 15:29
    2
    просмотров
    «Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета
    «Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета

    Один из провайдеров заявил о повышенном количестве диверсий в Днепропетровской области.

    Сегодня 15:13
    1
    просмотров
    НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будут
    НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будут

    НБУ таки введет ограничения на переводы между карточками.

    Сегодня 14:33
    1
    просмотров
    В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек
    В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек

    Еще два человека могут находиться под завалами гостиницы в Кривом Роге.

    Сегодня 13:53
    2
    просмотров
    «Громко кичится, как он избил девушку»: в Днепре пьяный мужчина напал на активистку
    «Громко кичится, как он избил девушку»: в Днепре пьяный мужчина напал на активистку

    В Днепре неадекватный мужчина напал на активистку.

    Сегодня 12:56
    5
    просмотров
    «Смерть была очень быстрой»: волонтеры о найденных телах погибших в гостинице в Кривом Роге
    «Смерть была очень быстрой»: волонтеры о найденных телах погибших в гостинице в Кривом Роге

    В Кривом Роге продолжается разбор завалов гостиницы, куда попала ракета в ночь на 27 августа.

    Сегодня 12:12
    3
    просмотров
    Днепропетровщина в ТОПе антирейтинга по долгам по зарплате
    Днепропетровщина в ТОПе антирейтинга по долгам по зарплате

    Днепропетровщина среди лидеров по количеству долгов по зарплате.

    Сегодня 11:22
    3
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина взорвал гранату внутри автомобиля
    В Кривом Роге мужчина взорвал гранату внутри автомобиля

    В Кривом Роге произошел жуткий инцидент.

    Сегодня 11:22
    6
    просмотров
    В Днепре из-за отсутствия света на ряде улиц возникли проблемы с водоснабжением: адреса
    В Днепре из-за отсутствия света на ряде улиц возникли проблемы с водоснабжением: адреса

    У некоторых жителей Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 10:52
    8
    просмотров
    Из-за самой масштабной ракетной атаки до сих пор задерживаются поезда, которые едут в Днепр
    Из-за самой масштабной ракетной атаки до сих пор задерживаются поезда, которые едут в Днепр

    Несколько поездов, курсирующих из и в Днепр задерживаются.

    Сегодня 10:27
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх