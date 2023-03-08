П’яний водій протаранив карету швидкої допомоги на Дніпропетровщині (ФОТО)

Пьяный водитель «Хонда Аккорд» протаранил карету скорой помощи. Все медработники, осуществлявшие межбольничную перевозку, получили травмы, сообщает директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.
У младшей медицинской сестры ушиб мягких тканей головы, у фельдшера – ушиб грудной клетки, передней брюшной стенки слева, а у водителя – ушиб левого плечевого сустава.
Прибывшие на место вызова патрульные полицейские выяснили, что у водителя в крови было 1,8 промилле алкоголя.
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