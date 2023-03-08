П’яний водій протаранив карету швидкої допомоги на Дніпропетровщині (ФОТО)

Прибывшие на место вызова патрульные полицейские выяснили, что у водителя в крови было 1,8 промилле алкоголя.

У младшей медицинской сестры ушиб мягких тканей головы, у фельдшера – ушиб грудной клетки, передней брюшной стенки слева, а у водителя – ушиб левого плечевого сустава.

Пьяный водитель «Хонда Аккорд» протаранил карету скорой помощи. Все медработники, осуществлявшие межбольничную перевозку, получили травмы, сообщает директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

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