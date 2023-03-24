Ожоги 85% тела: на Днепропетровщине мужчина пострадал в результате пожара в экосистеме

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели, там они установили, что на открытой территории горит сухая трава и камыши.
До прибытия пожарно-спасательного подразделения медики госпитализировали 72-летнего мужчину, пострадавшего в результате пожара. По предварительным данным, он получил термические ожоги 85% тела. Детали происшествия выясняются.
Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 15:55 и ликвидировали в 16:36. Огонь уничтожил сухую траву и камыши на открытой территории на площади 3 га.
К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Не сжигайте сухостой, не добавляйте работы нашим спасателям!
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