Ожоги 85% тела: на Днепропетровщине мужчина пострадал в результате пожара в экосистеме

В четверг, 23 марта, на линию "101" в 14:40 сообщили о возгорании камыша и сухой травы вблизи улицы Вишневой села Кардаши Синельниковского района.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели, там они установили, что на открытой территории горит сухая трава и камыши.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения медики госпитализировали 72-летнего мужчину, пострадавшего в результате пожара. По предварительным данным, он получил термические ожоги 85% тела. Детали происшествия выясняются.

Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 15:55 и ликвидировали в 16:36. Огонь уничтожил сухую траву и камыши на открытой территории на площади 3 га.

К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Не сжигайте сухостой, не добавляйте работы нашим спасателям!

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