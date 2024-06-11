Отвратительный сверху, яркий внутри: в Днепре нашли уникальный гриб-весёлку

В окрестностях Днепра обнаружили необычный гриб.

Фотографиями поделились в публичной группе Facebook «Грибники Днепропетровщины» и написали название гриба — Весёлка Адриана (Phallus hadriany).

Журналисты dnepr.info узнали интересные факты об этой «весёлке».

У гриба белый длинный ствол и шапочка сверху. Некоторые грибники говорят, что его вид достаточно «непристойный». И хотя название ассоциируется с чем-то ярким, гриб обычно можно найти у перегнивающих деревьев. Кроме этого, он распространяет отвратительный запах, привлекающий мух.

Если не побояться запаха и разрезать его, можно увидеть необычные яркие узоры, которые иногда могут походить на солнце.

Известно, что гриб-весёлка съедобен и обладает лечебными свойствами: стимулирует иммунную систему, выводит токсины из организма, нормализует артериальное давление, стабилизирует сердечный ритм, восстанавливает клетки печени и т.д. Также его используют при лечении суставов или борьбе с целлюлитом.

Несмотря на резкий запах гриба, из него готовят спиртовую настойку, грибной порошок, производят масло или просто выдавливают сок. Иногда делают мазь и используют как маску для лица и шеи во избежание морщин.

Следует отметить, что без рекомендации врача употреблять этот гриб не стоит, ведь он может вызвать серьезную аллергическую реакцию или диарею.

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