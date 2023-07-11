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  • Получила награду от МВД: маленькая днепрянка играет на сопилке, чтобы помочь ВСУ

Получила награду от МВД: маленькая днепрянка играет на сопилке, чтобы помочь ВСУ

Сегодня 06:45
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7-летняя Соломия Реут на улицах Днепра играет на сопилке, чтобы собрать деньги на армию. За это она получила награду МВД, сообщают в полиции охраны.

Новости Днепра про Получила награду от МВД: маленькая днепрянка играет на сопилке, чтобы помочь ВСУ

Сейчас ее папа на фронте, поэтому школьница помогает волонтерам. Благодаря ей удалось приобрести на фронт бронежилеты, аптечки и каски.
 
На сопилке Соломия играет более полугода и исполняет в основном народные украинские песни и Гимн Украины.
 
Маленькая музыкант говорит, что мечтает не только собрать много денег на нужды ВСУ, но и популяризировать народный духовой инструмент — сопилку.
 
За ее достижения во время патриотической акции «Дети-герои» украинский певец Wellboy подарил Соломии новую сопилку.

Новости Днепра про Получила награду от МВД: маленькая днепрянка играет на сопилке, чтобы помочь ВСУ

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