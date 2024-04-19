Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу

В Днепре возле школы напали на девушку и отрезали ей волосы.

На днях вблизи школы №138 ученице, которая шла домой, отрезали волосы. Как рассказала мама девочки Светлана, все произошло 17 апреля на жилом массиве Левобережный-3. Ребенок шел с уроков, когда к нему в переулке Фестивальный подошел неизвестный юноша и срезал кусок волос. После этого парень ушел, а ребенок быстро побежал домой.

Светлана говорит, что дочь очень испугалась и была в шоке.

Мамы у которых есть дочери, предупредите своих детей, — пишет Светлана.

В комментариях предположили, что этот мог быть сверстник школьницы, решивший «пошутить», либо ребенок стал жертвой подросткового буллинга. Мама пострадавшей уточнила, что неизвестный подошел к ребенку сзади, потому девушка не смогла запомнить, как нападающий выглядит.

Батьки дітей занепокоєні та закликають жінку звернутися до правоохоронців, але за словами мами дівчинки, знайти кривдника буде важко, адже поруч майже не було людей, а дитина не може описати прикмети нападника.

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