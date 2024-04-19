Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу

На днях вблизи школы №138 ученице, которая шла домой, отрезали волосы. Как рассказала мама девочки Светлана, все произошло 17 апреля на жилом массиве Левобережный-3. Ребенок шел с уроков, когда к нему в переулке Фестивальный подошел неизвестный юноша и срезал кусок волос. После этого парень ушел, а ребенок быстро побежал домой.
Светлана говорит, что дочь очень испугалась и была в шоке.
Мамы у которых есть дочери, предупредите своих детей, — пишет Светлана.
В комментариях предположили, что этот мог быть сверстник школьницы, решивший «пошутить», либо ребенок стал жертвой подросткового буллинга. Мама пострадавшей уточнила, что неизвестный подошел к ребенку сзади, потому девушка не смогла запомнить, как нападающий выглядит.
Батьки дітей занепокоєні та закликають жінку звернутися до правоохоронців, але за словами мами дівчинки, знайти кривдника буде важко, адже поруч майже не було людей, а дитина не може описати прикмети нападника.
Читайте также:
Автор:
Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные…
Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.
В результате обстрела Днепра 19 апреля прямым попаданием уничтожило квартиру…
В Днепре на улице Мандрыковской разрушился дом, стоявший здесь с…
Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные на портале ПФУ. В реестре застрахованных лиц создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где «записаны» все данные о застрахованном человеке, необходимые для вычисления и назначения страховых и пенсионных…
Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.
В результате обстрела Днепра 19 апреля прямым попаданием уничтожило квартиру сотрудника ДНУ.
В Днепре на улице Мандрыковской разрушился дом, стоявший здесь с 1885 года.
В Днепре уточнили информацию о разрушении в результате ракетного удара.
Проспект Поля в Днепре – один из самых старых и самых популярных в Днепре. Сначала тут находились частные дома, а часть проспекта была самым настоящим полем, неподалеку размещался цыганский табор и рынок, потом территория стала стремительно застраиваться.
Ряд электричек и пригородных поездов остановит движение.
В Днепре 20 апреля объявили Днем траура.
Ресторан «Старая башня» недавно был признан памятником архитектуры. Уже более 10 лет здание находится в упадке. Его несколько раз пытались продать, но безуспешно.
В Днепропетровской области погибла железнодорожница.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!