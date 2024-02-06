Отрезал кухонным ножом пол ступни: на Днепропетровщине мужчина сам себя «прооперировал»

Житель Магдалиновской ТГ пытался самостоятельно ампутировать отмороженную ступню.

Фельдшеры Новомосковской станции экстренной медицинской помощи столкнулись с неожиданным вызовом 30 января.

Бригады ЭМД, уезжая на вызов, готовы к любым неожиданностям, даже зная повод к вызову. Но, такой «дикости» точно никто не ожидал! – комментирует случай медик Татьяна Есич.

46-летний мужчина пытался самостоятельно прооперировать себя, потому что за несколько недель до этого отморозил себе пальцы на ногах, когда пьяным заснул на улице.

За медицинской помощью не обращался, а 30 января, около 15-16 часов решил себя «прооперировать», отрезав себе кухонным ножом пол ступни, — рассказывает медик.

Через 8 часов после импровизированной операции, знакомая мужчина позвонила в «скорую», потому что товарищу стало плохо.

Приехав по вызову, фельдшеры выяснили, что у пациента ампутированная часть ступни, геморрагический шок, артериальное давление 40/0. Медики сразу остановили кровотечение, приступили к ингаляции кислорода, провели инфузию солевых растворов и обезболили пострадавшего.

Со стабилизированным давлением мужчину повели в больницу, диагностировав у него травматическую ампутацию правой ступни и геморрагический шок. Пострадавший под наблюдением медиков в одной из больниц Новомосковска.

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