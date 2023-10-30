Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн

Отопительный сезон в Днепре должен начаться в начале ноября, но горожане уже должны за потребленное тепло 1,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Мы рекомендуем ответственно относиться к оплате услуг за тепло. Если потребитель должен от трех и более месяцев – коммунальное предприятие имеет право подать иск в суд. Чтобы этого не произошло, мы предлагаем нашим абонентам оформить реструктуризацию долга, – рассказала Анастасия Сухина, помощница директора КП «Теплоэнерго».

Чтобы оформить реструктуризацию долга, потребителю услуг необходимо обратиться в абонентский отдел КП «Теплоэнерго» по адресу: ул. Королевы Елизаветы II, 15-А. С собой необходимо иметь: копию паспорта и идентификационного кода, справку о составе семьи и о доходах за последние 6 месяцев всех зарегистрированных совершеннолетних лиц.

Реструктуризация позволит платить задолженность на более удовлетворительных для плательщика условиях. К примеру, меньшими платежами. При этом исчезает риск иска от КП «Теплоэнерго», – добавила Анастасия Сухина.

В коммунальном предприятии отмечают, что удачное прохождение отопительного сезона зависит не только от слаженной работы коммунальных служб, но и от своевременной оплаты за потребленное тепло.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра задолжали за воду более 800 млн грн: можно заключить договор на реструктуризацию.

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