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Отомстили: в Новомосковске неизвестные «разбили» сердца на здании ЗАГСа

Сегодня 15:58
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У кого-то был неудачный брак.

Новости Днепра про Отомстили: в Новомосковске неизвестные

В Новомосковске, что на Днепропетровщине, неизвестные пытались оторвать декоративные сердца, которые украшали здание местного ЗАГСа. Этот случай прокомментировал городской голова Сергей Резник на своей Facebook-странице.
 
Судя по фото, затея не удалась и сердца остались на месте, но одно из сердец «разбилось». Мэр предположил, что это была такая месть за неудачный брак.
 
Может кто-то заключил неудачный брак в этом здании, и теперь это его «месть»? Не знаю, как это комментировать, честно. Дикари, — пишет Резник.
 
В комментариях горожане предполагают, что кто-то захотел такой декор домой.
 
«А может кому-то понравилось, решил у себя дома повесить. Но все же это больше всего, какой-то группа безмозглых червей любят наносить вред где только возможно. Вот и поэтому нужно вешать камеры по всему городу, чтобы находить паскудников», — пишет горожанка Светлана.
 
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в ботсаду ДНУ неизвестные оторвали голову оленя и вытоптали цветы. Сотрудники жалуются на ущерб, нанесенный посетителями.
 

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Новости Днепра про Отомстили: в Новомосковске неизвестные Українська Новости Днепра про Отомстили: в Новомосковске неизвестные Русский

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