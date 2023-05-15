Отомстили: в Новомосковске неизвестные «разбили» сердца на здании ЗАГСа

Может кто-то заключил неудачный брак в этом здании, и теперь это его «месть»? Не знаю, как это комментировать, честно. Дикари, — пишет Резник.
«А может кому-то понравилось, решил у себя дома повесить. Но все же это больше всего, какой-то группа безмозглых червей любят наносить вред где только возможно. Вот и поэтому нужно вешать камеры по всему городу, чтобы находить паскудников», — пишет горожанка Светлана.
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