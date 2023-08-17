Отменят рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу: когда и зачем

Временно не будет курсировать поезд по популярному маршруту из Днепра в Польшу.

Из Днепра в Перемышль в сентябре временно не будут курсировать поезда. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Польская железная дорога с сентября начинает запланированные ремонты инфраструктуры в Перемышле. Каждую пятницу и субботу в течение «месяца ремонтов» в Польше (7-8, 14-15, 21-22 сентября) поезда №31/32 Запорожье — Перемышль не будут курсировать.

На эти даты сохранится курсировка только двух поездов Интерсити+: действующего №705/706 Киев – Перемышль и нового №707/708 Киев – Перемышль.

Заметим, что Днепр с Перемышлем соединили в прошлом году и этот рейс стал популярным среди пассажиров, ведь это прямой беспересадочный маршрут.

Напомним, вблизи Днепра заметили украинский аналог «магической» Платформы 9 3/4.

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