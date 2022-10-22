Открылось желудочное кровотечение: в Днепре мужчина чуть не умер из-за обезболивающего

Медики экстренной медицинской помощи спасли мужчину, который перепил обезболивающих, которые назначил себе сам. Об этом рассказал медик Влад Боднюк.
Скорую для своего 35-летнего сына вызвала мать. Она рассказала, что мужчина рвал кровью, а затем потерял сознание. Как оказалось, пациент долгое время принимал обезболивающее, которое прописал сам. Медики осмотрели мужчину и обнаружили у него желудочное кровотечение. Пациента срочно отправили в одну из больниц Днепра.
Влад объяснил, что мужчина принимал нестероидные противовоспалительные препараты (к таким относят, например, ибупрофен). Как пояснил медик, это достаточно распространенное лекарство, которое используется при температуре, чтобы снять боль и воспаление. Их можно купить без рецепта, поэтому многие злоупотребляют этими препаратами.
Однако они достаточно опасны. Длительный прием таких препаратов приводит к проблемам с почками, печенью и желудком.
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