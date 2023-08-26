Отключение воды и света в Днепре 26 августа: адреса

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Из-за плановых ремонтных работ света не будет:

– ул. Апостоловская, 4, прекращено водоснабжение сел Александровка и Одинковка;

-ул. Троицкая, 34, прекращено водоснабжение по ул.Троицкая, 22-44;

Коммунальщики ликвидируют аварийные ситуации по следующим адресам:

Сегодня в Днепре бригады КП "Днепропроводоканал" проводят ремонтные работы.

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