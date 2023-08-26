Отключение воды и света в Днепре 26 августа: адреса

Коммунальщики ликвидируют аварийные ситуации по следующим адресам:
-ул. Троицкая, 34, прекращено водоснабжение по ул.Троицкая, 22-44;
– ул. Апостоловская, 4, прекращено водоснабжение сел Александровка и Одинковка;
– ул. Ереванская, 72, прекращено водоснабжение всей улицы.
Из-за плановых ремонтных работ света не будет:
– ул. Энергетическая: 7, 9-Д, 11;
– ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56-А;
– пер. Ключевой: 1.
Сотрудники ЦЭК обещают возобновить подачу электроэнергии в 18 часов.
Также работники ликвидируют 23 засора на сетях водоотведения.
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Козенко Антон
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