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Отключение воды и света в Днепре 26 августа: адреса

Сегодня 16:19
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Сегодня в Днепре бригады КП "Днепропроводоканал" проводят ремонтные работы.

Новости Днепра про Отключение воды и света в Днепре 26 августа: адреса

Коммунальщики ликвидируют аварийные ситуации по следующим адресам:

-ул. Троицкая, 34, прекращено водоснабжение по ул.Троицкая, 22-44;

– ул. Апостоловская, 4, прекращено водоснабжение сел Александровка и Одинковка;

– ул. Ереванская, 72, прекращено водоснабжение всей улицы.

Из-за плановых ремонтных работ света не будет:

– ул. Энергетическая: 7, 9-Д, 11;

– ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56-А;

– пер. Ключевой: 1.

Сотрудники ЦЭК обещают возобновить подачу электроэнергии в 18 часов.

Также работники ликвидируют 23 засора на сетях водоотведения.

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